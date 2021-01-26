全球自動識別技術領導商精聯電子（Unitech Electronics）為即時掌握海外業務營運，集中管理跨國資訊系統，宣布採用Oracle Fusion Cloud ERP，精聯電子指出，導入新的ERP系統後，可以即時掌握海外業務的營運分析，釋放IT維運人力，降低系統維運成本，並進一步擴展全球業務。

專注於生產工規行動電腦、條碼掃描器、無線射頻辨識讀取器製造的精聯電子，致力於為全球客戶提供自動識別技術（AIDC）產品，其產品廣泛應用於物流、醫療保健、零售倉儲與製造等產業，同時亦為客戶提供量身打造AIDC應用解決方案，以實現數位優化及轉型的目標。為實現持續數位優化及變革的長期企業策略，精聯電子江定以歐洲子公司的系統作為起點，啟動部署擁有成熟技術和全球化管理能力的Oracle Fusion Cloud ERP。

精聯電子採用Oracle Fusion Cloud ERP的財務管理、訂單以及達交管理、採購管理和庫存管理模塊，利用Oracle Fusion Cloud ERP的強大內嵌財務分析與報表功能，加快跨國間的協同合作效率，進一步降低未來總體維運的人力及資訊成本。

精聯電子資訊長林佑洋表示，這次和甲骨文的合作，選擇部署擁有高度安全、自動化、標準化、易整合的Oracle Fusion Cloud ERP，為精聯電子在實踐持續改善、知識共伴效益、綜理資源運用、強化公司治理等四方面的長期目標，奠定穩固的基石。

Oracle Fusion Cloud ERP除可協助精聯電子處理財務、訂單、採購及庫存的資料管理及分析，精聯電子也與其自有產品（工業用行動PDA）高度整合，發揮自有產品先進、穩定及耐用的特性，實現雲與端無縫整合運用的行動化作業，推進總體作業效率，還可具體實現精實管理、系統無縫整合、集團資源共享、效益提升等效益。

精聯電子指出，Oracle Fusion Cloud ERP上線後，已明顯提升子公司管理及作業的效益，包括每個月帳務核算能減少50％的時間、資訊取得效率提升70％以上、關帳速度的效率提升50％、費用報支、審核的操作方便性提升60％，此外，報表使用的便捷性也至少增加了80％。

(工商 )