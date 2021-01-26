中國人民銀行行長易綱表示，將在支持經濟增長和防控風險之間尋求平衡。展望未來，大陸的貨幣政策將一方面及時適應新的經濟發展形勢，另一方面將保持政策穩定以避免政策懸崖。他補充說，大陸將盡可能長時間實施正常貨幣政策，並保持向上傾斜的收益率曲線。

易綱在匈牙利央行主持的一次虛擬會議上表示，儘管遭遇疫情衝擊，大陸經濟去年仍增長了2.3％，使其成為唯一一個實現正增長的主要經濟體。並且大陸是在沒有大幅增加貨幣刺激的情況下實現了上述增長，因官員們試圖控制債務水平。

隨著經濟復甦的加快，當局已暗示希望進一步削減刺激以及抑制債務。易綱說，截至2020年年底，大陸的總債務／產出比率攀升至約280％，比之前一年增加了20個百分點，他預計這個比率將在2021年持穩。

人行此前重申貨幣政策不急轉彎的承諾，並將保持對經濟恢復的必要支持力度。人行貨政司司長孫國峰日前表示當前的利率水平是合適的，從而暗示短期內不太可能進行調整。

2021年人行的優先事項包括穩定國家的債務比率以及使信貸增長與名義國內生產總值的增長保持一致，此外易綱還承諾促進綠色金融的發展。

他指出，要健全綠色金融標準體系，完善綠色金融相關信息的監管和披露要求，並加強旨在減少碳排放的政策激勵和支持工具。

(工商 )