麗寶國際賽車場與福特六和汽車、全美國際AAI Motorsports三方合作，將於2021年5/1-5/2在全台唯一獲得FIA認證的麗寶G2賽道上舉辦「2021 Ford Focus 麗寶挑戰賽」，成為睽違多年以來，再度有汽車大廠冠名贊助的賽事。

麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻表示，麗寶賽車場G2賽道是亞洲最新的國際級賽道，未來每年都會舉辦各類高規格賽事；麗寶將匯聚各方資源，具體落實賽車運動產業化的願景，更期盼透過賽事舉辦培養更多本土賽車手，讓他們有機會成為躍上國際舞台的台灣之光。

2020年底傳出麗寶與福特六和汽車即將合作舉辦賽事的消息後，即受到各界極大關注。為求慎重，麗寶特別邀請有「台灣賽車教父」之稱的陳俊杉擔任賽事總監，打造最高品質的賽車運動。

日前三方選在福特六和汽車的經銷據點會面，正式敲定舉辦辦法與日期，並由麗寶與福特六和汽車簽署合作備忘錄，展現對這項合作的重視。

陳志鴻指出，麗寶國際賽車場獲得FIA認證之後，將更專注發展賽車產業，以及透過FIA在台代表「中華車會CTAF」推廣安全駕駛，以不同的角度推廣賽道樂趣；同時為了讓賽事觀賞更加便利與舒適，緊鄰彎道的「麗寶賽道主題旅店」，除將提供最優惠的價格給參賽車手外，也將於近期開放賽事期間的訂房，讓想在房內就能俯瞰賽車奔馳的車迷們，先睹為快。

他說，該賽事也將有全程實況轉播，轉播單位與播出平台也將於近期正式對外公布，讓未能到場觀賽的民眾也能在家觀賞台灣少見的賽車嘉年華。

(工商 )