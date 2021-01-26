綠委陳亭妃、蔡易餘、陳秀寶今日召開記者會表示，因新冠肺炎疫情，導致豬飼料的黃豆、玉米原料漲價，請農委會相關單位即早因應，在年關屆期之際，想辦法穩定豬肉價格。農委會畜牧處處長張經緯回應，豬肉有年節性需求，過年前一週，將增供10萬頭豬隻。

陳亭妃指出，南美洲的阿根廷、巴西是黃豆、玉米的出口大國，但因反聖嬰現象導致的乾旱以及阿根廷農業團體罷工因素，導致價格飆漲，而美國則是因為疫情問題漲價，加上現在國際航運大缺櫃，總總因素下，價格一直在漲。

蔡易餘說，貨櫃缺櫃使海運不順暢，「進口商唉唉叫」，貨櫃比原料還貴，原物料上漲已是無法抵抗。根據農委會資料顯示，進口飼料行情，黃豆粉價格半年來已從每公斤13.6元漲到18.5元，漲幅35％。玉米粒從每公斤7.7元漲到9.4元，也超過20％。

蔡易餘表示，近5年的紀錄顯示，每年豬價的高峰都是在春節時刻，今年加上原物料上漲，消費市場恐會受到很大的衝擊，希望農委會未雨綢繆。

陳秀寳表示，彰化縣是養豬第3大縣，目前黃豆、玉米漲幅大，交通部雖成立國際海運運輸平穩定工作小組，但可能趕不及需求，目前豬農反應，一頭豬飼料成本，增加將近1100元，希望農委會、交通部加強橫向溝通，讓飼料進口可以更加順利，畢竟調不到貨櫃等於沒有飼料，將出現飼料缺口。

張經緯指出，會透過行政院平台跨部會溝通，國輪亦做好出港準備，只要原物料有需求，會給予最大協助。另協調台糖釋出8千公噸庫存大豆，反應需求，也釋出搗碎稻米、尋找替代性原料甘藷等作因應。

陳亭妃提醒，此平台要注意貨櫃運量的調配，讓飼料供需穩定，實質了解養豬戶飼料缺乏的狀態。近5年豬價波動在一定區間內，目前漲跌狀況也沒有超出近5年波動。台灣養豬自配戶超過2成，飼料供給對豬農來說事關重大，如果此議題處理不好，恐演變為另一波民生漲價風暴。

張經緯說，「畜情壓力確實高」，由於玉米、黃豆在南美國家確實供應失序，加上全球都缺櫃，且有46％的玉米、大豆都用貨櫃運送，所以會請業者以散裝貨輪緊急採購，再從北美國家進貨，「今天(26日)就有一艘船在裝船，2月中抵達台灣，未來裝船情形將動態調整。」

(中時 )