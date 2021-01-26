我國23日新增的兩例境外移入案例，其中一人為自美入境的美國女學生，依規定旅客入境皆須提供登機前三日陰性證明，但該案1月1日入境，其陰性報告卻是12月24日，引發爭議，指揮中心則說，12月底美國放假，扣除假日以工作日計算合乎規定，讓宅神朱學恒發文諷刺，病毒會放假？持過期陰性證明也放進來，還說挺醫護，根本就是害他們。

宅神朱學恒昨在臉書PO文諷刺，一個廢到笑、笑了又想要哭的新聞！美國人拿7天前的陰性證明也能入境台灣，因為美國放假了，台灣防疫病毒也放假、證明也會放假，是不是很好笑？這樣叫什麼挺醫護，亂放過期陰性證明的人進來，增加醫護危險和工作量，口頭挺就算了，還害他們。

貼文也引起網友討論，「看國籍的滾動式標準，我們稱之為『雙標』」、「原來病毒也會放假」、「美國是爸爸呀」、「看到這個我屎開始滾了」、「所以病毒遇假日也會休息的一種概念嗎？哇！長知識了」、「只是用嘴巴挺醫護」、「完全看不懂台灣的標準」、「可能他們有病毒溝通師，都跟病毒商量好了」、「神邏輯」。

指揮中心23日宣布新增2境外，其中一人為自美國入境的20多歲美籍女學生，但該案明明是在1月1日入境台灣，卻持有12月24日的陰性報告證明，與登機時間相隔超過3天，引人質疑是否不合規定，但指揮中心回應，由於美國12月底放假，扣除假日以工作日計算，是合乎規定的。

(中時新聞網)