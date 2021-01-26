吉林省通化市自發生聚集疫情，截止前日累計報告240宗感染，封城後，出現大批隔離居民被「封門」後遭遇「斷糧」，引發廣泛關注，通化副市長蔣海燕23日就生活物資配送不及時道歉。對於吉林封城後傳出民眾斷糧、看病求助無門，央視25日也批吉林省直接封城、對疫情的措施屬嚴重誤判，不能想「一封了之」。

據陸媒報導，吉林通化市東昌區實行按區管控後，有市民反映政府通告的「必需品免費配送」政策沒有及時落實，部分家庭出現「斷糧斷藥」危機，甚至出現有家庭「一個蘋果兩孩子吃3天」。蔣海燕24日就生活物資配送不及時向市民道歉，稱正在積極採取措施，盡快解決相關問題。

央視25日就吉林疫情在微博上發話，批評吉林是防疫經驗不足？還是當地物資儲備不夠？答案都不是，說明當地對可能出現的民生痛點出現嚴重誤判，在疫情應對思維上出現嚴重的不合理，通化人之所以成為熱搜，就是因為當地沒有體恤人心，強調疫情防控情形複雜多變，絕不能僅僅「一封了之」、「一隔了之」。

(中時 )