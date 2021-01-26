正瀚生技（6534）26日舉辦第二屆「正瀚生技創新獎」頒獎典禮，總獎金共107萬，創下農業生技領域獎學金的新高紀錄，台大是大贏家。

正瀚生技創新獎分「基礎理論組」與「應用創新組」，本屆總計有來自全台二十四個學界單位、共三十八組學生申請競逐這項農業生技領域最高獎學金之獎項，競爭激烈。

為兼顧「理論研究」與「實務應用」的均衡發展，第二屆正瀚生技創新獎特別設置「基礎理論組」與「應用創新組」兩個組別，本屆首獎得主分別是臺灣大學昆蟲學研究所博士班學生唐政綱（基礎理論組）、以及臺灣大學生物科技研究所博士班學生李淑君與交通大學電機工程學系博士班學生歐易哲（應用創新組）組成的團隊。

本屆評審委員召集人、臺大生物資源暨農學院院長盧虎生表示，由於台灣此前較少農業生技企業為學生設置重大獎項的先例，因此第一屆正瀚生技創新獎以「實驗」與「試行」的方式推動，徵件對象僅限於當年度臺灣大學生命科學與農業領域的在校生，總獎金為50萬元。

由於第一屆試辦成功，正瀚董事長吳正邦決定擴大辦理第二屆正瀚生技創新獎，徵件對象由臺灣大學擴大為全國農業生技領域相關科系在校生，成為全臺最大獎項。

第二屆正瀚生技創新獎共發出十七個獎項、總獎學金金額高達一百零七萬元，獎項規模與獎學金金額均創下台灣農業生技領域新紀錄。

盧虎生表示，創紀錄的獎金只是「正瀚生技創新獎」的一個面向，更重要的是，期望這個獎項能拋磚引玉，實質地激勵臺灣農業生技、乃至於生命科學領域的學子們。相較於臺灣電資科技領域，其企業家數多，鼓勵學生與研究者的方式及管道豐富多元；而農業生技、尤其是生命科技領域相對弱勢，不僅在學時的激勵措施較少、畢業後的出路也因為產業規模量體還不夠大而受限，有待積極鼓勵。因此，盧虎生非常肯定「正瀚生技創新獎」的設立，認為可以大大激勵農業生技學子們的士氣及後續創新研究人才的培育。

(工商 )