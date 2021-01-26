近期全球主要指數漲幅，港股表現相對出色，截至1月22日，恒生指數累積上漲8.14％。證交所表示，預計2月4日掛牌的中信中國高股息（00882）ETF，將是今年首檔新上市ETF，主要鎖定在香港上市、高股息率的中國企業，掛牌後可望為國人提供更多元的ETF以利投資布局。

不過，證交所也建議投資前應先閱讀公開說明書，瞭解商品特性和市場風險、匯率風險及流動性風險等相關資訊。

中信中國高股息ETF追蹤恒生指數公司編製的「恒生中國高股息率指數」，該指數所有成分股都來自香港交易所掛牌的中國企業，也就是在香港上市且至少50％以上的營業收入來自中國內地的公司。經考慮市值、流動性等因素後，主要選取淨股息率前50大的公司作為成分股，並以淨股息率加權計算。

比較特別的是，該指數成分股在篩選時排除涉及賭場、博彩及煙草等行業的公司，呼應環境、社會責任及公司治理（ESG）投資趨勢。

今年初以來，港股通淨流入資金連續十餘個交易日超過百億港元。中國信託投信指出，中國境內資金南下，主要著眼港股本益比較低、股利較高、結構轉變等優勢。目前全球多數主要市場本益比（PE）都已高出歷史長期平均水準，據統計，上證指數PE約18.2倍，相較之下，恒生指數僅15.5倍，而成分股多為價值股的恒生中國高股息率指數PE更低，僅5.6倍。

另一方面，恒生中國高股息率指數歷年來股息率亮眼，過往8年股息率保持於4％以上，且指數成分股近3年營收成長維持於7至14％，2019年各產業成分股平均股東權益報酬率也皆呈現雙位數，成分股的經營及獲利表現尚屬平穩，惟過去績效不代表未來，投資人仍應審慎評估投資風險。

(工商 )