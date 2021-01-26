新冠肺炎疫情下，桃園國際機場去年入出境旅客僅743.3萬人次，年減84.72％；航機起落118.4萬架次、年減55.41％，今年春節運輸因許多旅外國人為在春節前及時完成14天檢疫，而提前返國，春節旅運僅約500人次，較去年減少99％。

雖然桃機旅運大減，桃機公司並未因疫情停頓，反而以「積極戰疫嚴守邊境」、「紓困振興提振經濟」、「加速推動基礎建設」為主軸推動各項業務。

除了積極推動防疫外，桃機公司透過紓困、振興雙管齊下，以提振商機，針對航空公司、空廚地勤、商業服務等廠商，對降落費、停留費、房屋土地使用費及權利金等相關費用紓困補貼，協助業者度過困境，包括辦理航空相關產業紓困1.0、2.0及3.0方案業務，達到政府宣示「不裁員、不減薪」目標，去年受補貼業者128家，總金額達83億元，並與機場服務大聯盟業者辦理振興經濟活動，規劃專案航班微旅行52架次，吸引8,800人次參與，機場體驗參訪及樂友會活動215梯次，超過2萬2千人次參加，促進商業消費。

此外，桃機公司於疫情期間超前部署擴大工程修繕，去年即提前辦理13項工程，總金額達39.2億元，可帶動約260億元乘數效益，創造1.31萬人的就業效果。

提前推動的基礎建設工程，包括推動航廈及跑滑道整建工程，從航廈內的報到櫃台汰換、空調設備、旅客候機室更新，以及空側的第一航廈15座空橋汰換、空側設施全面強化工程部分的Q滑行道與NP滑行道整建、北跑道道面刨鋪工程均已在去年提前完成，南跑道道面刨鋪工程也在兼顧機場營運與維持工程穩定推進的目標下持續施作，預計今年7月將可完成刨鋪重建工作。桃園國際機場去年入出境旅客僅743.3萬人次，年減84.72％；航機起落118.4萬架次、年減55.41％，今年春節運輸因許多旅外國人為在春節前及時完成14天檢疫，而提前返國，春節旅運僅約500人次，較去年減少99％。

雖然桃機旅運大減，桃機公司並未因疫情停頓，反而以「積極戰疫嚴守邊境」、「紓困振興提振經濟」、「加速推動基礎建設」為主軸推動各項業務。

除了積極推動防疫外，桃機公司透過紓困、振興雙管齊下，以提振商機，針對航空公司、空廚地勤、商業服務等廠商，對降落費、停留費、房屋土地使用費及權利金等相關費用紓困補貼，協助業者度過困境，包括辦理航空相關產業紓困1.0、2.0及3.0方案業務，達到政府宣示「不裁員、不減薪」目標，去年受補貼業者128家，總金額達83億元，並與機場服務大聯盟業者辦理振興經濟活動，規劃專案航班微旅行52架次，吸引8,800人次參與，機場體驗參訪及樂友會活動215梯次，超過2萬2千人次參加，促進商業消費。

此外，桃機公司於疫情期間超前部署擴大工程修繕，去年即提前辦理13項工程，總金額達39.2億元，可帶動約260億元乘數效益，創造1.31萬人的就業效果。

提前推動的基礎建設工程，包括推動航廈及跑滑道整建工程，從航廈內的報到櫃台汰換、空調設備、旅客候機室更新，以及空側的第一航廈15座空橋汰換、空側設施全面強化工程部分的Q滑行道與NP滑行道整建、北跑道道面刨鋪工程均已在去年提前完成，南跑道道面刨鋪工程也在兼顧機場營運與維持工程穩定推進的目標下持續施作，預計今年7月將可完成刨鋪重建工作。

(工商 )