法國LVMH集團下的瑞士頂級鐘錶商御博(Hublot)和真力實(Zenith)兩公司執行長表示，經過艱苦的2020年，預期2021年銷售將出現反彈。

由於疫情帶來的關店，和旅遊業蕭條，瑞士奢侈鐘錶商去年銷售大受影響。部分在中國業務著力深的公司已經出現需求彈升，例如歷峰(Richemont)，在第四季回復到成長。

御博執行長表示，預計今年有15~20%的銷售成長；中國仍有太多潛力，預計該市場成長幅度為30~50%。

歐洲實體的大型鐘錶展活動在今年再次取消，因之LVMH集團旗下鐘錶公司將在本周以線上展示新品。該集團最大的鐘錶公司泰格豪雅(TAG Heuer)今年沒有參展，但新任執行長表示，該品牌在去年的韌性(恢復力)非常強。

御博CEO表示，成長來自中國，澳門從十月開始也有改善，香港則由於政治形勢而依舊較為困難，日本和中東都做得很好。

真力實執行長表示，該品牌成功的翻轉，在去年由於傳染病而被打斷，今年日本、中國、美國應該會助力成長；而香港問題不會隨著疫情結束而消失，仍會為公司頭痛的問題。

由於缺乏觀光客，西歐市場仍然困難；瑞士、德國、荷蘭、英國目前由於封鎖措施，門市都在關店中。

(時報資訊)