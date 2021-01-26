網家(8044)2020年9月推出PChomeSEA一站式跨境服務平台，將台灣優質商品賣進新加坡、馬來西亞、泰國、越南、印尼等東南亞各國，服務推出僅4個月即交出亮眼成績，消費者趁農曆年前除舊布新，推升生活用品、零食點心及年節禮盒買氣，其中，馬來西亞市場2020年12月銷售較11月成長超過5倍；2020年PChome Thai在泰國當地的台灣商品銷售全年業績較2019年躍升15倍表現突出，下半年推出的「免費索取台灣製口罩」活動反映熱絡，十萬片口罩索取一空，今年再加碼第二波口罩系列活動，期望能藉由台灣防疫成績，拓展國際市場能見度。

PChomeSEA總經理蔡文雄表示，2020年疫情蔓延加速東南亞市場上網人口大規模增長，而台灣卓越的防疫表現，大幅提升台灣在國際市場的能見度及整體形象，有助於台灣商品在東南亞市場的推廣，對台灣前進東南亞市場是很好的機會。PChomeSEA與東南亞五大電商平台合作，搶攻年底採購潮，推出年終特惠活動使銷量提升，台灣風味泡麵、乾拌麵等即食料理，以及洋芋片、薯條餅乾等零食小點皆大受歡迎。其中，馬來西亞具有700萬華裔人口，再加上每年皆有大量當地學生從台灣留學歸國，受台灣飲食文化影響，新年前夕更於Youbeli平台上添購品牌蛋捲、牛軋糖等年節禮盒；而新加坡Qoo10平台上台灣泡麵、零食、麻辣火鍋湯底銷量表現突出，整體消費市場的動能十分強勁。

此外，東南亞電商夥伴平台透過各自優勢，協助推廣PChomeSEA台灣優質商品，像是Youbeli搭配電子支付提供10％優惠回饋，鼓勵消費者使用多元支付方式，提高買氣；Qoo10也針對PChomeSEA熱門爆品提供平台折扣搭配熱銷品曝光訊息，成功拉抬買氣。

由於台灣防疫成效佳，PChome Thai「台灣防疫商品專區」也造成搶購，看準泰國消費者對於防疫的重視，PChome Thai於2020年下半年推出「免費索取台灣製口罩」活動，PChome Thai會員於泰國當地支付一元運費，即可獲得台灣醫療口罩，讓泰國消費者直接體驗品質良好的台灣製口罩，進而提升對台灣商品的好印象。首波活動反應熱絡，10萬片MIT口罩全數送出，更引發泰國消費者於社群媒體熱烈討論及分享，帶動2020年下半年站上活躍會員數激增3倍。3月31日前PChome Thai加碼再推出第二波口罩系列活動，持續讓台灣正能量傳遞至東南亞地區。

(時報資訊)