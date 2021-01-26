就讀德國漢諾威音樂學院鋼琴博士班的台灣鋼琴美女江佳蓁，參與國際各大賽事獲獎無數，更被德國樂壇譽為「在琴鍵上跳舞的女孩」。此次發行的新專輯「浮光夜語」是個人鋼琴即興創作三部曲之首部曲，她希望能夠透過美妙的音符，讓聽眾沈浸在幸福的鋼琴獨奏饗宴之中。

鋼琴上的小精靈江佳蓁 ，「浮光夜語」新輯1/27上線。(戴志揚翻攝)

以往大多數創作型專集，往往是一首一首慢慢分別製作和錄製，從譜曲，練習，錄音，剪輯到發行，是一段漫長的過程。而江佳蓁的鋼琴即興三部曲，則完全是純live現場發揮，在沒有伴奏，沒有混音的情況下，在極短時間之內創作而出，充分考驗創作者的音樂涵養、基本功和直覺力，原汁原味的即興創作，充滿一氣呵成的天然魅力！

江佳蓁表示，新專輯創作的發想就是希望在無拘無束之間，讓自己跟隨著內心演奏出原創的一系列鋼琴即興作品，因此風格偏向溫暖、紓壓。她透露，三部曲專輯的特色就是一氣呵成，在總共5個小時之內，即興創作出45首原創鋼琴作品，並從中選出40首作為三部曲專輯發行，讓聽眾體驗原創即興的魔力。

負責發行的風潮音樂表示，此次新專輯的發行，是這位享譽國際的鋼琴小精靈獻給樂迷們最真誠的禮物，靜夜裡聆聽「浮光夜語 Surge」，會讓您深切感受到來自內心最深處的心靈悸動，希望能與樂迷們共同分享，讓優美琴聲陪伴您翱翔於自由的天空。

江佳蓁鋼琴即興集共分為三部曲，首部曲「浮光夜語 Surge」將在1月27日正式發行；二部曲「萬物之海 Flow」預計3月24日發行；三部曲「風神之子 Son of the Wind」將在5月26日問世。

江佳蓁個人小檔案

出 生：1993年

星 座：天秤座

學 歷：德國漢諾威音樂學院鋼琴博士班

獲獎資歷：

2015年Ile de France 國際鋼琴比賽青年組首獎(法國)

2015年Villa de Xabia 國際鋼琴比賽青年組首獎(西班牙)

2018年亞洲國際鋼琴比賽協奏曲組首獎(俄羅斯)

2019年愛娃．瑪麗亞．慈比克博士藝術家獎(Dr. Eva Maria Zbick Künstlerförderpreis)

(中時新聞網)