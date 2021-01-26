我駐美國代表處一名雇員23日確診新冠肺炎，駐處依據之前擬定的應變計畫安排有接觸史的其他3位同仁居家隔離並進行檢測。外交部發言人歐江安今天證實，駐美代表蕭美琴因為與確診僱員有接觸史依規定居家隔離。這也是蕭美琴就任以來第二度居家隔離。

歐江安說，蕭美琴狀況良好、沒有症狀，不過因為和確診僱員有接觸史，按照防疫規定居家隔離、遠距辦公。

駐美代表處去年11月25日新增9人確診，蕭美琴因為和確診人員有接觸，到任之後第一次居家隔離。

(中時 )