駐美處雇員確診 蕭美琴二度居家隔離 12:072021/01/26 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 駐美處再傳確診，蕭美琴二度居家隔離。（取自蕭美琴推特） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我駐美國代表處一名雇員23日確診新冠肺炎，駐處依據之前擬定的應變計畫安排有接觸史的其他3位同仁居家隔離並進行檢測。外交部發言人歐江安今天證實，駐美代表蕭美琴因為與確診僱員有接觸史依規定居家隔離。這也是蕭美琴就任以來第二度居家隔離。 歐江安說，蕭美琴狀況良好、沒有症狀，不過因為和確診僱員有接觸史，按照防疫規定居家隔離、遠距辦公。 駐美代表處去年11月25日新增9人確診，蕭美琴因為和確診人員有接觸，到任之後第一次居家隔離。 新北38人獲中央通知 居家隔離總數達46人創新高 風險不明 11樓護理之家二波採檢 (中時 ) #居家隔離 #蕭美琴 #確診 #接觸史 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃醫加護病房 醫護竟未被匡列 04:102021/01/26 焦點要聞 美超級財報周登場 漲勢加溫 04:102021/01/26 投資理財 民眾現抗疫疲態 抗煞醫師籲速規畫社區篩檢站 04:102021/01/26 焦點要聞 科技業防疫 啟動居家、分流上班 04:102021/01/26 焦點要聞 美變種新冠亂竄 巴西變種入侵 加州意外揪出全新本土病毒 11:362021/01/26 國際 無意鎖國 中央管制暫不升級 04:102021/01/26 財經要聞 獲利200倍 全民瘋買防疫保單 她驚呆：窮人真的想得不一樣 00:162021/01/26 生活 科技大廠防疫 啟動限桃令 04:102021/01/26 財經要聞 比防疫神單更佛心 國壽霸氣挺醫護 染疫就給2萬慰問金 12:122021/01/26 財經 1922被打爆 遠距醫療怎麼看？重症醫：這2種人不行 11:392021/01/26 生活 第一線作戰先鋒 國人防疫英雄 04:102021/01/26 焦點要聞 政治熱門新聞 預測台疫情恐惡化如日本機率逾5成 楊志良給指揮中心4建議 - 政治 【和平誰封】封院當天政院會議報告曝光 蘇偉碩：看完再出征好嗎 - 政治 牛年國運籤出爐 姜太公賜卦曝疫情緩解時機：執政者須堅守正道 - 政治 部桃隔離5千人 會擔心疫情發展嗎？ 最新民調結果超驚人 - 政治 桃園再爆確診後 侯友宜喊6字 最新民調一面倒 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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