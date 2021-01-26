劉姓女子5年前搭乘公車在車內摔死，家屬提告求償，一、二審依據鑑定報告結果，認定劉女起身時疏於緊握扶桿，為肇事次因，須負10分之2的過失責任，判決客運公司與巫姓公車司機須連賠償29萬3215元。可上訴。

劉的母親提告指控，2016年8月21日下午4點，女兒搭乘由巫男駕駛的公車，女兒打算在「仁愛建國路口」站下車提前按下車鈴，但巫男有「超速」以及「停靠站牌操控失當」之過失，在進站前急踩煞車，致使女兒跌倒並因此撞擊頭部致顱內出血。

劉女送往醫院急救數日後，仍然因顱內出血、神經性休克，在2016年8月25日上午死亡，劉母提告向客運公司及巫姓駕駛求償。

台灣高等法院維持台北地方法院判決，認定台北市聯營公車「敬告乘客」規定：「搭車時請握穩扶桿，勿隨意走動，勿緊靠車門站位，下車請提早按鈴」，但劉女在事發時在車輛進站停止前，即起身跨步前行準備下車，僅以單手握住扶桿。

法官佐以北市車輛行車事故鑑定覆議委員會鑑定意見及澎湖科技大學鑑定意見書，都認定乘客起身時疏於緊握扶桿或把手是肇事次因，應負擔10分之2責任。

(中時 )