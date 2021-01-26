陳姓阿嬤遭詐騙，到銀行要領匯110萬元，經員警及行員察覺勸說，她才發現遭騙。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

80歲陳姓阿嬤誤信詐騙集團「假檢警」，要求交擔保費，日前到至台銀斗六分行領110萬元匯錢，她神情緊張、雙手發抖，銀行人員察覺通報警方。員警到場關切，阿嬤指害怕反覆說：「麥賽供」（台語：不能說），還憤怒抱怨員警管太多，氣沖沖要道到別家銀行領錢。員警等7人1個多小時地勸說，阿嬤才發現她是遭騙。

住在雲林得阿嬤，日前接到自稱檢警電話，告知她的個資遭盜用涉及刑案、洗錢為由，要求交出110萬元給法院當作擔保，不然會罪加一等，會被管收坐牢。阿嬤飽受驚嚇，在今年1月21日到台銀斗六分行領款匯錢，因神情十分緊張、雙手發抖，引起銀行人員注意，並通報派駐台銀的保七員警瞭解。

阿嬤剛開始剛員警說領的錢是要「繳養護中心的費用」，後來又改口說是「要投資股票」、「要過年發紅包」等說詞反覆，還氣急敗壞地反覆說：「麥賽供」，抱怨員警及銀行人員管太多，她要到別家銀行領錢。

員警與銀行人員等7人將阿嬤團團圍住，阻止她離開，並打電話請阿嬤的兒子向老母說明，經過長達1個多小時馬拉松勸說下，阿嬤才恍然大悟遭騙。她最後才吐露實情，是「法院」、「檢察官」及「警察局」叫她來領錢，並強調，對方交代「偵查不公開」，絕對不能和別人談及此事。

(中時 )