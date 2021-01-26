韓國公布2020年第四季經濟成長優於預期，同時預料在出口增長的帶動下，2021年經濟將展現復甦。

韓國央行周二表示，去年第四季國內生產毛額（GDP）經季節調整後較第三季勁揚1.1％，增幅高於路透調查分析師預估的0.7％，並且寫下連兩季擴張。

拜去年最後一季GDP成長優於預期所賜，使得韓國全年經濟衰退縮小至1.0％。在疫情衝擊全球經濟之際，韓國可能是經濟合作暨發展組織（OECD）中，2020年GDP萎縮幅度最低的成員。

(工商 )