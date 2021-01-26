大立光（3008）狀告先進光（3362）侵權一審結果出爐，由於求償金額高達新台幣140億元，此案一度備受光學業界關注，昨日一審判決出爐，台中地方法院對先進光前員工判處60萬元罰金，其餘被訴部分全部無罪，由於判決結果對先進光相對有利，先進光26日股價以跳空上漲逾半根漲停開出，雀躍之情可見一斑。

先進光25日發布公告指出，與大立光間的著作權法刑事案件一審宣判，雖然法院尚未在網路上公告主文，但先進光經向承辦書記官查詢得知部分主文，有關台中地方法院就先進光前員工等人涉犯著作權法第91條第1項擅自重製他人著作財產權罪事件，依著作權法第101條對本公司科以新台幣60萬元罰金，至於大立光提起刑事附帶民事訴訟、請求先進光及其他被告連帶給付140億餘元部分，台中地方法院則全部駁回。

先進光受此利多帶動，26日股價跟進開出慶祝行情，繼以37.15元、漲幅5.09％開出後，中場股價還一度攀高至37.85元，漲幅也跟進擴大至7.07％。

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