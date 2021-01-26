延到明天登場的BWF世界羽聯2020年終總決賽，今天進行分組抽籤，世界球后戴資穎、男單寶島一哥周天成和王子維、男雙王齊麟／李洋獲得參賽資格，平了2019年年終賽中華羽球隊四組人馬參賽的最多組別。

戴資穎連續8屆參加年終賽，今年她是女單第2種子，經過抽籤和兩位泰國選手依瑟儂（Ratchanok Intanon）、李美妙（Pornpawee Chochuwong ）及2019年世錦賽金牌印度辛度（Pusarla V. Sindhu）同在B組，西班牙馬琳（Carolina Marin）則是女單第1種子，分組賽先和小戴避開。

周天成和連兩周泰國公開賽男單封王的丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen）、馬來西亞李梓嘉及印尼金廷（Anthony Sinisuka Ginting）分屬A組，王子維則和丹麥安東森（Anders Antonsen）、印度斯里坎特（Srikanth Kidambi ）及香港一哥伍家朗位列B組。

連續兩周泰國公開賽稱霸男雙的王齊麟／李洋位居年終賽男雙頭號種子，分組賽分在A組，小組單循環賽將和馬來西亞王耀新／張御宇及英格蘭的兩組男雙艾利斯（Marcus Ellis）／蘭奎吉（Chris Langridge）、蘭恩（Ben Lane）／范迪（Sean Vendy），「麟洋配」要努力拚搶中華羽球隊首座年終賽男雙冠軍。

年終總決賽男單、女單、男雙、女雙及混雙各有8組選手參戰，先分成A、B組進行單循環賽，戰績前2名者晉級4強。

(中時 )