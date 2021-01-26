許多人發現，到餐廳用餐，桌上的餐前小菜總是會有一碟花生，有網友好奇，為何多數的餐廳都喜歡用花生招待顧客？搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》揭開背後原因，原來有滿滿的套路，答案曝光讓眾人驚訝。

部落客《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，許多餐館在客人入座後，都會送上一些花生米等小吃，讓客人免費食用，至於為什麼選擇花生米，最主要原因就是想留住客人，讓你吃了不好意思臨時說要走。

《小乾倩倩的遊戲的美食》舉出下列3大原因，透露其實「壓桌菜」花生的背後藏了滿滿的套路：

1. 帶動飲料和酒水銷售

花生米永遠是下酒菜主角，花生米配酒一直都是最經典的搭配；此外，炒花生米是油炸食品，吃多了容易口渴，這時就發揮了帶動飲料或酒水銷售的作用。而且花生米相對便宜，卻能帶來酒水可觀的利潤，所以免費送花生米，老闆絕對不會吃虧。

2. 降低催單率

許多燒烤店桌上都會提供免費的花生米或葵花籽，除了帶動酒水銷售，還可以讓客人手上和嘴裡有點事做，在等上菜時，比較不容易急躁，就算上菜速度比較慢，桌上若有一碟花生米或小菜，讓客人可以邊吃邊聊天，自然不會一直催單。

3. 提高用餐體驗，拉攏回頭客

對餐廳飯店來說，回頭客非常重要，顧客的回頭率也是餐廳長期經營下去的一個關鍵因素。因此客人入座後，服務人員立刻端上茶水，並免費贈送一碟花生，會讓顧客有被重視的感覺，有了好的印象及愉快的用餐體驗，自然下次還會再來。

(中時新聞網)