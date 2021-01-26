「接力存愛─存愛撲滿計畫」已邁入第八年，相較於普遍專注於障礙兒的「不能」，心路則是發掘他們的優勢、支持其完成想望。（心路基金會提供／林良齊台北傳真）

今年即將４歲的阿良（化名），嬰兒時期因遲遲無法抬頭和翻身，經診斷後才發現基因問題導致發展遲緩，阿良進入了心路桃園發展中心，透過專業早期療育3年後，阿良從不太會控制情緒，到現在可透過溝通、慢慢平穩躁動的狀態，從不太會走路，到推著助行器練習行走，也從飲食需要他人協助，到已會自己拿湯匙吃飯和喝水。

阿良最近也開始體驗製作馬鈴薯料理，拿起器具壓扁、緩緩倒進鍋內、細心分裝等，讓他玩的不亦樂乎。

受到疫情導致不景氣影響，許多公益活動臨時喊卡，但藝人李國毅卻不中斷生日做公益的善舉，今年第三度與心路基金會合作，藉由名人的正向影響力，廣邀粉絲一起接力存愛，為智能障礙大小朋友募集服務經費，支持其未來閃閃發光。

「接力存愛─存愛撲滿計畫」已邁入第八年，相較於普遍專注於障礙兒的「不能」，心路則是發掘他們的優勢、支持其完成想望，一群人的力量可以創造無限，邀請大眾認捐「存愛撲滿」作為生日節慶之禮，讓禮物更有價值，同時也支持障礙兒存下希望、實現夢想。捐款可洽心路基金會官網。

(中時 )