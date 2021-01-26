女星李燕出道後演出多部高收視率本土劇，因亮麗外型與精湛演技受到歡迎，被封為「台劇女神」，近來又因在《炮仔聲》中飾演女強人吳家芸一角，再度成為關注焦點，而她2年前開創副業，擔任個人保養品品牌執行長，各方面都成了女強人，想不到近日卻因一則交友邀請，讓她被恐懼回憶襲擊，遲遲不敢按下接受鈕。

李燕曾與彰化縣議長謝典霖有過一段婚姻，但議長夫人身分僅維持18個月，兩人就因個性不合離婚，恢復單身的她如自己粉絲團名稱一樣，正面思考人生，坦蕩地繼續人生下一個篇章，開創的副業也很成功，也回歸螢光幕前，充實過生活。

今天她在臉書po文，透露收到一個好友邀請，對方是她唸書時期的老師，但對於熟人發出來的邀約，她卻遲遲不敢按確認，理由是「畢竟我讀書的時候，因為覺得老師特別寵愛會讀書的學生而忤逆了他」，結果就是跟老師槓上，老師毫不客氣地要打電話跟李媽媽告狀，因此在她心中烙下恐懼的陰影。

李燕回憶當年，表示當時的自己，「寧可冒著可能被老師打的風險，也不能讓媽媽知道，兩權取其輕」，只是對此事印象實在太深刻，導致事情都已經過去20多年了，「我依然忘不了，在老師辦公室的惶恐」，還笑稱這回憶應該是此生唯一的一次，此事曝光後，引發不少粉絲共鳴，有人表示當年對老師越害怕，「長大後通常都會有意外的交集」。

(中時新聞網)