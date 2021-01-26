部立桃園醫院爆群聚感染至今15人染疫，指揮中心24日宣布擴大回溯接觸者，預計有5000人被緊急隔離，截至昨天桃園醫院全案遭14天隔離者有2991人，其中醫院422人、社區304人；擴大回溯目前總計共有2265人，包括出院病患1048人，陪病者及同住家人1217人，這些被緊急隔離者大部分集中在桃園市，其次為新北市30人、新竹市12人，而台北市則收治了桃醫病患44人，以下為《中時新聞網》整理的各縣市隔離匡列人數。
●全台縣市隔離匡列人數
【北部】
基隆市：6人，收治桃醫患者6人。
台北市：尚未接獲通知，收治桃醫患者44人。
新北市：30人，新北市長侯友宜推估，新北將有400至500人被匡列。
桃園市：526人
新竹市：12人
苗栗縣：3人，但3人都不在苗栗，由居住地縣市衛生局追蹤。
【中部】
台中市：尚未接獲通知。
彰化縣：4人，其中1人為自主健康管理。
南投縣：0人
雲林縣：6人，其中有2人定居桃園隔離。
嘉義縣：0人
嘉義市：0人
【南部】
台南市：尚未接獲通知。
高雄市：0人
屏東縣：2人，今凌晨0時結束隔離，轉為自主健康管理。
【東部】
宜蘭縣：1人，正在宜蘭的醫院住院。
花蓮縣：6人
台東縣：2人，目前在外縣市隔離。
【外島】
金門縣：1人
連江縣：0人
(中時新聞網)
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