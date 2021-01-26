部立桃園醫院爆群聚感染至今15人染疫，指揮中心24日宣布擴大回溯接觸者，預計有5000人被緊急隔離，截至昨天桃園醫院全案遭14天隔離者有2991人，其中醫院422人、社區304人；擴大回溯目前總計共有2265人，包括出院病患1048人，陪病者及同住家人1217人，這些被緊急隔離者大部分集中在桃園市，其次為新北市30人、新竹市12人，而台北市則收治了桃醫病患44人，以下為《中時新聞網》整理的各縣市隔離匡列人數。

●全台縣市隔離匡列人數

【北部】

基隆市：6人，收治桃醫患者6人。

台北市：尚未接獲通知，收治桃醫患者44人。

新北市：30人，新北市長侯友宜推估，新北將有400至500人被匡列。

桃園市：526人

新竹市：12人

苗栗縣：3人，但3人都不在苗栗，由居住地縣市衛生局追蹤。

【中部】

台中市：尚未接獲通知。

彰化縣：4人，其中1人為自主健康管理。

南投縣：0人

雲林縣：6人，其中有2人定居桃園隔離。

嘉義縣：0人

嘉義市：0人

【南部】

台南市：尚未接獲通知。

高雄市：0人

屏東縣：2人，今凌晨0時結束隔離，轉為自主健康管理。

【東部】

宜蘭縣：1人，正在宜蘭的醫院住院。

花蓮縣：6人

台東縣：2人，目前在外縣市隔離。

【外島】

金門縣：1人

連江縣：0人

(中時新聞網)