新疆四美之一的大陸女星熱依扎2011年演出《後宮甄嬛傳》寧貴人一角走紅，她去年12月突然無預警宣布當媽，隻字未提生父的身分，震撼大批陸網。近日網路流傳一張熱依扎的近照，居然變得蒼老許多，引發網友熱議。

照片中，熱依扎頂著發白的頭髮，臉上幾乎沒有彩妝，蠟黃又暗沉的膚色看起來沒精神，加上深邃法令紋和表情紋路，乍看之下老了快10歲，被部分網友關心產後是否大傷元氣？原來這只是電視劇新作《山水情》劇照，熱依扎演出相村姑娘，自然會呈現符合角色的模樣，並非真的變老，粉絲這時才鬆一口氣。

熱依扎在《山水情》演鄉村姑娘，並不是真的老了。（圖／微博@熱依扎）

熱依扎五官立體、膚白貌美，被外界封為「小張柏芝」；檯面上一直單身的她，去年忽然PO出抱娃的照片，感性地寫下：「我是你的翅膀，你是我的藥，我永不倒下，你努力成長」一時之間讓網友無法跟上，以為只是親友的孩子，想不到熱依扎身邊的工作人員證實熱依扎當媽，不願透露生父的身分。

熱依扎生下女兒後，時不時會曬娃分享喜悅。（圖／微博@熱依扎）

產下女兒的熱依扎，沒多久身材就迅速恢復，對此她不以為意，開腔：「如果說頭半年能做到瘦身成功的確是我非常敬佩和欣賞的，因為在這些都要盡心盡力的事情之外還能瘦到毫無改變，的確是太牛了」她不希望造成各位媽媽們的壓力，不願意鼓吹產後快速瘦身的觀點，這席話反而打動網友，大呼：「終於有明星藝人說點正常的話了」、「確實，越鼓吹產後瘦身快，或者是多久恢復身材，其實是對普通媽媽們的壓力」、「每一個母親都太偉大」。

(中時新聞網)