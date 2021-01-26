台灣民意基金會提供

台灣民意基金會今天公布台灣人的政黨支持傾向民調，與上個月相較，民進黨支持度維持在3成1，國民黨增加5.5個百分點來到2成2，民眾黨和時代力量支持度都遽跌，基金會董事長游盈隆表示，國民黨民調提升，跟反萊豬公投有一定關係。

台灣民意基金會今天召開記者會，公布政黨支持傾向民調，由基金會董事長游盈隆主持，並邀請林忠正、林濁水、蘇煥智等三位學者專家與談。

民調詢問，台灣目前有兩個大黨，民進黨和國民黨，還有幾個小黨如台灣民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進等。「在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」

結果顯示，31.3％受訪者支持民進黨，22.2％支持國民黨，10.1％台灣民眾黨，3.5％時代力量，2.5％台灣基進，1.9％支持其他政黨，27.3％沒特別支持哪一個政黨，1.2％不知道或拒答。

游盈隆表示，總體來看，台灣成年人中，3成1支持民進黨，2成2支持國民黨，1成支持民眾黨，3.5％支持時代力量，2.5％支持台灣基進，2成7為中性選民。

和上個月相比，他說，民進黨支持者規模沒有繼續下滑；國民黨則是大有斬獲，支持者增加5.5個百分點，彌補了上個月的流失；台灣民眾黨支持者減少4.1個百分點，時代力量減少3.6個百分點，台灣基進減少2.5個百分點。中性選民上升5.3 個百分點。

游盈隆表示，國民黨在韓流出現時，曾經很強盛，支持度被拉到百分之30幾，前段時間支持度低迷，只剩百分之十幾，此次民調提升，跟反萊豬公投有一定關係。

他說，現在看來，藍綠光譜有聯盟現象，民眾黨已經偏藍，兩者的支持者有流通性，國民黨提升的比例，很可能就是從民眾黨而來，反之亦然。時代力量與基進黨等就被認為是小綠，小黨的表現如果一段時間內無法讓民眾有感，支持度就會下滑，中間選民也因此有所增加。

(中時 )