美國國務院重申對台灣安全承諾，淡江大學整合戰略中心執行長蘇紫雲認為，台灣要趁此機會強化自軍防禦能力，成為「海上以色列」，對此，陸媒直接戳破其幻想，直言「有可能嗎」？

民進黨24日舉行「拜登新政府與台美關係未來展望」座談會，蘇紫雲認為，雖然共機近來擾台，但新上任的拜登政府一改過去抽象態度，馬上具體發表挺台聲明，要求北京立刻放棄對台灣軍事、經濟、外交的壓制。這反映出美國安系統認為，大陸已對印太區域安全造成明確威脅，美國等於是把台灣受到的軍事壓力，跟區域安全建立直接的連動關係。

蘇紫雲認為，雖然拜登並未針對北京發表看法，但內閣首長，包括國防、外交、情報，及國安會成員，對大陸採取的姿態相對強硬，可看出美國對北京的態度已清楚成形。蘇更強調，台灣安全已涉及到區域安全，及美國其他盟國的共同安全。在此情勢下，台灣最重要就是培養並強化自我防衛能力，成為「海上以色列 」。

對此，粉專「今日海峽」25日在臉書發文直言，「有可能嗎」？民進黨舉辦的這場座談會，背後字字句句，透露出的消息，總結起來就8個字：「以武拒統、倚美謀獨」。

對於蘇紫雲稱台灣要強化自身軍事能力，成為「海上以色列」，該粉專強調，兩岸軍事力量早已失衡，大陸軍力快速發展，台灣現在敢開第一槍嗎？且大陸已經牢牢把握對台主動權，開戰是大陸說了算，一旦開戰，大陸第一波攻擊就會摧毀台灣所有進攻能力。

(中時新聞網)