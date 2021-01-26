受惠於宅經濟及遠距生活需求延續，光寶科(2301)預估，第1季營運可望遠優於去年同期，歐系外資看好光寶科在資料中心及車用佈局，加上居家工作的需求仍然強勁，上調光寶科目標價至65元，光寶科今天盤中股價逆勢大漲。

全球新冠肺炎疫情持續延燒，居家工作、線上教學及宅經濟相關需求強勁，光寶科在IT、遊戲機、NB、電競、伺服器客戶訂單穩定下，第1季營運不看淡，光寶科預估，第1季營運可望遠優於去年同期，法人預估，光寶科第1季業績可望較去年同期兩位數成長。

光寶科技因核心事業終端市場需求穩定，2020年12月全球合併營收為134.39億元，不含已轉讓之固態硬碟(SSD)事業，月減3%、年減2%，2020年合併營收為1571.07億元。

就各部門來看，光電部門2020年12月營收占整體之20%；受惠於LED元件不可見光、5G、AIoT、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化之UV LED等需求提升，加上LED車用照明產品出貨增加，帶動光電部門營收較2019年同期成長逾10%；資通訊產品部門營收占比達75%；其中雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、AI智慧居家裝置、遊戲類產品等相關應用，以及鍵盤、滑鼠等輸入裝置出貨均較2019年同期成持續成長。

歐系外資最新報告指出，考量新的資料中心及不斷上升的車用佈局，資源優化可望提升光寶科利潤，加上居家工作的需求仍然強勁，上調光寶科2021年到2022年每股盈餘4%，並給予「優於大盤表現」評等，目標價從51元上調至65元。

(時報資訊)