EMU900型通勤電聯車去年10月抵台。（本報資料照／王志偉攝）

台鐵局新採購的通勤列車EMU900何時上路？立委賴品妤日前透露，原定在農曆春節前，但因台鐵要求新列車的減速率應比照現行其他電聯車，上路時程確定延後。台鐵局今日表示，清明前一定可以投入營運。

台鐵局副局長馮輝昇表示，EMU900的交車時間，原預定春節前配合春節疏運上路，因為在交車測試過程中，去年10月24日兩列新車抵台後並陸續各項目測試，在測試過程中非常嚴格要求，發現軔機系統的參數跟目前的EMU700型、800型有落差，有要求韓商把參數調到符合台鐵局的要求。

馮輝昇說，因剛好碰到歐洲疫情趨嚴，德國Knorr廠商專業技師無法順利前來，接著又碰到國外新年、耶誕假期，目前預計在1月19日已經在處理相關軟體參數的校正工作，預計四周完成、再四周完成模擬，接著到台灣測試，目前是以清明連假前加入輸運為目標。

兼代台鐵局長的交通部常務次長祁文中補充指出，軔機就是所謂的「剎車」，就是減速率的設置分成五級，跟現行其他車種的操作方式不太相同，基於安全考量，希望原廠修正完成後再上路，時間不會太久，清明之前一定可以投入。

至於瑞芳猴硐坍方路段何時搶通西正線？祁文中說，瑞芳猴硐事件，包括：部長、幾位次長都有去看，自己上次去看覺得工程進度非常順利，接著明天部長會再去看，但已經確定會在農曆年前適當時間開放通車，目前現場狀況施工非常順利。

(中時 )