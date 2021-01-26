大部分已開發國家股市最高價股王多半是科技股，大陸由貴州茅台領軍股市現象格外突出，甚至受到法國電視台BMF關注，該台稱茅台是「難以置信」的中國酒，儘管在大陸之外幾乎沒有知名度，份量卻比知名跨國飲料品牌可口可樂(Coca-Cola)更重量級。

BMF以「茅台，比可口可樂份量更重的難以置信中國酒(LE MAOTAI, L'IMPROBABLE LIQUEUR CHINOISE QUI PÈSE PLUS LOURD QUE COCA-COLA)」為題，指出貴州茅台依股價估計，市值已逼近4200億美元，遠超過2100億美元的可口可樂或3100億美元的迪士尼(Disney)，但在中國境外卻是除了品酒家之外幾乎無人知曉的酒，為方便法國人理解，還稱茅台酒「高粱釀造的白蘭地」。

該報導採用茅台雛形及西漢時南方名酒「枸醬」說法，稱其歷史可追溯到2000多年前，而現在中國人舉辦大型宴會和活動時也喜歡購買。還回顧1972年美國前總統尼克森(Richard Nixson)伉儷、國務卿季辛吉(Henry Kissinger)訪問大陸往事，由於茅台是毛澤東愛酒，當時國宴就喝茅台，季辛吉曾開玩笑說，「喝太多茅台酒以後，我就直接用中文談判了。」

BMF分析，貴州茅台的商業成功不僅是因為被北京當局採納為國宴用酒，和消費國酒相當於展現愛國心，也在於酒品本身已成為某種投資，每瓶起售價近200歐元，相當於大陸普通上班族月薪1/4，特定年分酒甚至可以拍賣至數萬歐元高價。(註：茅台分數種等級，最便宜由不到百元人民幣至數萬人民幣都有，該報導應指主流的貴州茅台酒以上等級，不包括茅台迎賓酒、王子酒)

大陸股市只有騰訊控股、阿里巴巴等2大科技巨頭能與茅台抗衡，BMF注意到大陸中央政府也數度警告股市泡沫，呼籲理性投資。報導認為，貴州茅台要與其股價相符，似乎仍需於海外銷售方面更加努力，因為儘管看得出公司出口到美國、歐洲的企圖，其所有銷售幾乎仍限定在國內市場，外銷份額大部分是出現在國外僑胞餐桌上。

該文作者勒歐伊(Thomas Leroy)在結語指出：「墨西哥已經成功出口龍舌蘭酒(tequila)，俄羅斯已經成功出口伏特加(vodka)，在中國之外能否有更多人接受酒精濃度53%的這種炙烈白蘭地？貴州茅台的品牌未來取決於它自己。」

貴州茅台今天(26日)早盤一度跌近56人民幣，隨後跌幅收斂，至上午11時30分暫報2139.98人民幣，跌幅1.61%。

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(中時新聞網)