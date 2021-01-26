房屋時價登錄2.0去年立法院三讀通過後，租賃市場透明化將是代處理的議題，不過，根據統計，初估目前租屋黑市70萬戶，原因在於租賃市場不透明，形成房東逃漏稅、房客不敢申請租金補貼的問題。為解決租屋黑市，民眾黨團今提出「囤房重稅，出租減稅」，透過課徵課徵囤房稅，鼓勵屋主將空屋釋出並如實申報得以減稅，讓租屋市場透明化。

今年是無殼蝸牛運動32周年，但是台灣的房價所得比非但沒有降低，反而飆升至9.19倍，等於要不吃不喝近10年才買得起一間房子，使得許多青年族群將希望寄託於租屋市場，但租屋資訊不透明形同黑市。

民眾黨立委蔡壁如、張其祿今與崔媽媽基金會執行長呂秉怡、OURs都市改革組織秘書長彭揚凱舉行記者會，宣示居住正義的下一階段目標就是租屋市場逐步透明化，呼籲內政部、財政部應盡速掌握台灣租屋現況、稽查租賃。

蔡壁如指出，根據內政部資料，2019年全台租屋家庭達102萬戶，但2019年財政部統計自然人房東申報租賃所得的房屋有32萬間，初步推估約70萬戶的租屋黑市，其主因多半是房東多數不申報、逃漏稅，結果導致一般房客連租金抵稅都不能申報，弱勢者則是租金補貼「看得到、吃不到」。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡也說，根據調查，有高達78.6％的房東不同意房客申請租金補貼，其中，更有51.9％的房客申請補貼後，房東不予續約，若要建構健全租屋市場，資訊公開透明及房東納管是重要的第一步。

民眾黨團主張，政府應重新檢討、主動調查台灣的租屋現況，包括內政部應針對租屋資訊的蒐集與資料統計方式全面改進，以及財政部要將租屋列為重要的蒐集統計與分析標的，掌握租屋現況才有討論租屋市場逐步透明化的可能性。

(中時 )