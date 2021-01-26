婦聯會今天發布新聞稿，除糾正媒體涉及婦聯會報導時的錯誤標題之外，更痛批在民進黨政府執政之下，黨產會竟可以任意揮舞「尚方寶劍」而無舉證責任、正當程序、比例原則等司法原則加以規範，這樣的綠色執政比白色恐怖更恐怖。

自由時報25日報導婦聯會與黨產會在臺北高等行政法院就附隨組織一案開庭，標題為「婦聯會聲請法官迴避後首開庭，與黨產會律師團交鋒」，對此婦聯會強調，該標題有嚴重誤導讀者之嫌。25日婦聯會律師表示，黨產條例賦予黨產會充分且強力的調查權，且聽證會亦由黨產會完全主導，該會對於被處分人所做的不利認定，自然應負完全的舉證責任。

婦聯會指出，事實上聲請承審法官迴避的是黨產會而不是婦聯會。婦聯會所聲請的，是三位大法官對黨產條例釋憲案的迴避，因為他們參與黨產條例的制定或是為主導通過條例的立法委員配偶，但被大法官悍然拒絕。

婦聯會表示：新聞媒體基於時間的壓力，編輯下標題時可能出錯，但是如果刻意錯下標題，誤導讀者，混淆視聽，則應予譴責。

婦聯會重申：黨產會既被賦予完整的行政權加上調查權，若可以任意揮舞尚方寶劍，而無舉證責任、正當程序、比例原則等司法原則加以規範，人民的命運豈非比刀俎上的魚肉更為悲慘？這樣的綠色執政，豈非比白色恐怖更為恐怖？這樣的所謂「轉型正義」，更只是畫了妝的清算鬥爭，毫無正義可言！

(中時 )