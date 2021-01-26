台中市議會國、民兩黨議員視察台中捷運綠線北屯機廠，提出各種疑慮及問題。(林欣儀攝)

台中捷運綠線已更換優化軸心的列車在正線測試運行。(林欣儀攝)

台中捷運去年試營運僅6天，就因發生重大故障喊卡，台中市議會上午視察中捷綠線北屯機廠，議員認為北捷局與廠商川崎重工指故障原因為組裝問題，事後卻變更列車連結器軸心設計，質疑原因不單純。廠商強調，組裝為故障主因，事故後進行全面檢視，才決定做優化處理。

市議會國、民兩黨議員進入中捷綠線北屯機廠，先聽取中捷簡報後，接著視察故障軸心原設計、優化升級後的新款軸心設計差異，以及牽引器組裝與聯結器安裝等作業，最後到北屯總站觀看列車運轉測試。

市議員李中等人表示，故障發生後，北捷局與川崎重工經調查，認為造成軸心斷裂的原因是組裝問題造成垂直運動時軸心卡住，事後川崎重工卻改變原因結構、訂製新版的優化升級軸心，若事實真的只是組裝問題，又為何需要優化軸心？

市議員鄭功進等人則質疑，中捷停駛已逾2個月，相關單位對意外卻未完整且具體的說明真相，到底導致斷軸的原因是原廠材質先天不良？或是組裝過程導致的後天疏失？中捷公司與中市府都應該說清楚、講明白。

中捷公司表示，根據川崎重工的調查報告，該斷裂的牽引器軸心為垂直正負6度、水平正負23度活動空間，因牽引器無法在垂直方向正常運動，導致軸心因上下反覆撓曲疲勞斷裂，且經檢測，軸心的降伏強度、抗拉強度與硬度均不符合原設計標準，才會改善軸心設計。

川崎重工指出，中捷列車發生軸心斷裂後，工程人員更慎重審視、全面檢視列車細節，發現組裝是事故主要原因，並決定透過優化軸心的方式更綜合性解決問題。

(中時 )