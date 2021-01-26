中央公園商圈位於大統百貨精華區，也是高雄捷運紅線R9中央公園站出口，可是200多家的店家，空置率卻達30％，為了協助商圈走出谷底，中央公園商圈發展協會理事長黃韻潔決定重塑商圈特色，引進華人、客家、原住民、以及新住民等4大族群的文化和美食特色，打造成為高雄族群合一的商圈平台，重新聚集人潮、創造商機。

中央公園商圈（原名玉竹商圈）緊鄰大統百貨，隔著一條五福路，就是新堀江商圈，形成一個難的「孿生商圈」，近期知名的店家案例之一，就是商圈入口處的英迪格酒店遭法拍，此外，商圈內的200多個店面，招租的空置率竟達30％，三角窗的2大門面，更是閒置已久。

「對於一個曾經繁華的熱鬧商圈，走到人潮大幅衰退的地步，令人感嘆！」，因此，新任的中央公園商圈發展協會理事長黃韻潔26日表示，重塑商圈品牌定位、引進人潮、創造商機，是她的主要任務。

黃韻潔指出，目前正逐步打造中央公園商圈，成為華人、客家、原住民、以及新住民等4大族群的商圈平台，因為，只有藉由建立不同族群的街店文化和美食特色，才能成為全國的商圈亮點，成為吸睛的商圈。

她說，為了先讓更多人潮「看到」中央公園商圈，除了定期舉辦原住民常態市集、泰國、越南和印尼等新住民嘉年華，也正與客委會連繫合作，未來將舉辦客家文化活動，也邀請知名的星際大戰「501兵團」Cosplay等團體，前來商圈快閃、造勢。

在農曆過年之前的2月6日到2月7日，商圈將與高雄市政府行政暨國際處、高雄經發局，合辦「高雄跨百台港過好年」，黃韻潔表示，屆時，居住在南台灣或觀光客，將在此齊聚，先過濃濃的農曆年。

商圈內的華人文化城董事長郭昶廷指出，為了配合商圈整體的特色發展，華人文化城也正調整經營策略，除了規劃舉辦100組到150組大型寫生比賽、漢唐華人文物展、華服比賽，帶動人潮之外，華人文化城2樓的pub，也跳脫傳統經營模式，引進國際知名的拉斯維加斯演唱的樂團Blend Duo等樂團。

郭昶廷表示，華人文化城2樓的駐唱表演，未來會從每2週一次，提高到每週一次，同時，也將提供高端族群的安全、隱密的聚會場所，希望中央公園商圈在轉型的過程中，帶來人潮，重現商圈商機。

(工商 )