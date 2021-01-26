工業電腦廠凌華（6166）推出通過醫療認證的ASM系列醫用顯示器，此系列是專為與內視鏡、顯微鏡、透視鏡、多模特影像及其他醫學造影系統整合而設計。ASM系列醫用顯示器用來將各種臨床造影設備的動態和靜態影像視覺化，適合用於手術室、加護病房、急診室和檢查室。

凌華指出，醫用顯示器遠高於一般桌上型顯示螢幕規格，必須獲得醫療認證以符合各種醫療級標準，因此，開發新的ASM系列時，公司分析全球醫學造影市場，找出並結合最能有效支援重症照護設施的元件、技術和功能。

此款公衛電腦ASM系列專為醫護人員所設計，產品特點包括優異的安全性和抗菌防護、出色的影像和彩色視覺呈現，以及極低的延遲時間，可協助醫療人員更精確的操作手術和診斷，減少疲勞。

凌華醫療專案經理Andreas Holst表示，ASM醫用顯示器系列具備市面上五款頂級顯示器的最佳功能，尤其在疫情期間，外科醫師和照護人員需要高精度顯示器以快速完成診斷，進而確保工作人員和患者的安全，OEM和器材製造商則需要具有模組化靈活性的顯示器，以便客製並讓醫療新產品快速上市。

ASM醫用顯示器的前面板上穩固地黏附一片全面保護的玻璃螢幕，如果發生撞擊，螢幕會固定在顯示器上，防止潛在的危險和衛生破口。並配備PCAP多點觸控功能，便於操作應用軟體或控制連接的設備。具有抗菌塗層的無縫零螺絲的鋁製外殼符合最新IP54防護等級，全面防止液體和灰塵滲透。全機支援噴霧和濕式消毒，降低醫療環境感染的風險。

凌華ASM系列採用以Intel FPGA為基礎的多訊號和多格式影像處理與色彩重現，提供優異的彩色影像視覺化，並符合 Rec709 （Full HD 內容）、BT2020（Ultra HD）等標準。顯示器尺寸從23.8吋到32吋不等，並且搭載多點觸控投射式電容螢幕 （PCAP），可適應各種醫療工作環境和解決方案設計。

此外，凌華ASM系列醫用顯示器採模組化設計，可讓客戶指定功能以滿足其特殊需求。其靈活配置的特色也可與系統整合商或OEM廠商搭配，快速開發其新款醫療造影系統。

(工商 )