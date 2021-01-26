全球新冠肺炎疫情讓航空、旅遊業成為重災戶，根據交通部觀光局統計，2020年來台國際旅客數僅137.7萬人次，較前年減少88％，創下41年來新低。觀光局指出，今年疫情仍無法樂觀，預估2021年來台旅客不超過100萬人次，至於是否會再推出旅遊補助計畫，還要視政府整體預算分配而定。

交通部今舉行年終記者會，觀光局長張錫聰指出，過去一年疫情起伏不斷，旅遊泡泡曾有幾個國家來談，但隨著疫情轉緊沒有後續，現階段只能蒐集資料，因為旅遊泡泡有時候是雙邊、有時是多邊，各國防疫政策不同，我國要先了解並做準備。

張錫聰表示，來台旅客去年137萬餘人次，這其中還包括第1季的100多萬人次，今年的樂觀值不高，以1個月2萬多人次來台計算，今年來台旅客可能不超過100萬人次，而且大多還不是以觀光為目的。他也強調，這份預估還會隨著疫情波動調整。

交通部去年底推出12月至今年1月的團體旅遊補助，也在春節推出孝親專案，但市場反應不如預期。交通部長林佳龍說，已請同仁研究繼續推出旅遊補助的方案，不過觀光業也已經從紓困邁入振興的階段，且財源涉及行政院整體預算分配，還要努力爭取。

衛生福利部桃園醫院發生新冠肺炎群聚感染，被要求居家隔離的人數超過5000人，民眾旅遊不敢前往桃園，旅行社也接到春節退團的電話。林佳龍說，只要落實防疫措施，台灣還是非常安全，不用過度恐慌，近期對觀光旅遊業難免造成不便，也希望業界能諒解。

林佳龍表示，政府是一體，也不分區域，這種情況下，大家一定要依據中央流行疫情指揮中心的判斷和措施，落實並保持冷靜。他說，挺桃園就是挺台灣，沒有人是局外人，只要落實防疫措施，台灣還是非常安全，不用特別標籤化特定地區或對象，也不用過度恐慌。

(中時 )