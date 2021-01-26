一名中山女高學生參加學測時，遭一隻蜜袋鼯爬上脖子，嚇得當場尖叫，還跌下座位，事後飼主朋友上網發文表示，飼主相當自責，也表示已向中山女高學生致歉；而一名自稱是中山女高生的好友也在社群平台表示，已收到飼主的道歉，也感謝很多人願意替她發聲，但呼籲大家不用太過攻擊飼主。

大學學測傳出有考生攜帶蜜袋鼯進考場，應試過程中爬到一名中山女高考生的脖子上，影響考試秩序，事後飼主的朋友也上網發文表示，飼主內心相當自責，並表示是不得已才會將其帶入考場。

中山女高的好友今天上午也在社群平台《噗浪Plurk》表示，雖然大家都感到很生氣，不過對於網路傳言，中山高女考生考卷當場被沒收，是不實的謠言，考卷被收走的其實是蜜袋鼯的飼主，希望大家不要因為不實訊息生氣。

中山女高的好友在網路上替她發聲，希望大家不要太過責罵飼主。（圖／翻攝自噗浪）

另外，這名好友也指出，中山女高生看到這麼多人替她發聲，感到很欣慰，且已收到飼主的道歉，而網友不斷攻擊飼主也會讓她感到有壓力，希望大家為她抱不平的同時，不要太誇張辱罵飼主，也相信大考中心會做出適當的處理。

針對整起事件，大考中心副主任黃璀娟證實，22日考英文科時，某試場確實出現一隻蜜袋鼯亂竄的情況，該隻蜜袋鼯後來也被帶至試務中心，黃璀娟表示，這是承辦學測多年來，首次有蜜袋鼯鬧考場，至於後續處分，會交由考試委員會議討論後再決議。

(中時新聞網)