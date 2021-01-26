國內疫情升溫，苗栗縣苑裡鎮公所原訂2月6日舉辦「2021年幸福苗栗—苑裡鎮好彩頭拔蘿蔔暨賞花活動」，今宣布取消，民眾自行前往賞花須注意自我防疫工作。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

國內疫情升溫，苗栗縣苑裡鎮公所原訂2月6日舉辦「2021年幸福苗栗—苑裡鎮好彩頭拔蘿蔔暨賞花活動」確定取消，鎮公所農業課今日表示，配合中央防疫政策，避免邀集民眾於同一時間聚集同一會場增加風險，決議停辦，但蘿蔔田在戶外且廣闊，配合蘿蔔生長期，仍開放民眾於2月6日起自由採取。

苑裡鎮公所原訂下周六於上午8時30分至中午12時在中正社區活動中心旁，舉辦今年的花海蘿蔔節，安排表演及米食饗宴等炒熱農村觀光氣氛，但近期新冠肺炎疫情嚴峻，今日宣布取消。田區蘿蔔持續生長，鎮公所雖不辦聚會活動，蘿蔔田仍開放民眾自由採取，但有時間限制。

農業課指出，公所於中正社區栽種約3公頃蘿蔔田，但考量蘿蔔生長期，現在蘿蔔還小，決定於2月6日上午8時起，開放民眾自由採取，配合防疫規定，民眾至田間採取蘿蔔需全程佩戴口罩並保持安全社交距離，有症狀者、居家隔離、居家檢疫、自主健康管理請勿參加。

農業課表示，蘿蔔田廣闊，不限制民眾於同一時間前往，能夠避免群聚風險，提醒民眾於田間活動時務必注意交通及操作安全，避免受傷。另外蘿蔔屬於公所之公有物，非公所公告自採時間，民眾不得自行拔取，也嚴禁採取後販售，違者需自負法律責任。

(中時 )