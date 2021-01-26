近日有立委認為職安衛證照難度過高，導致取得證照人數過少，無法滿足營造業所需人力，對此，勞動部勞動力發展署職能標準及技能檢定組組長謝青雲表示，職安衛人員管理考試每年報名人數超過萬人，而營造業工地要求的丙級的即可，取得證照的人數應該夠用。

據統計，截至去年年底為止，取得職業安全衛生管理人員乙級證照人數達9327人。

至於外界質疑改採電腦閱卷，難度有下降，謝青雲指出，會採用電腦考試的原因包括可以節省閱卷時間、經費，至於難度則與以前一樣。

(中時 )