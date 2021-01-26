藝人張魁之子張覺引去年遭控告涉嫌設局陷害涂姓友人，害涂男被黑道押走逼債，過程中又取走涂男名牌包及現金等，遭到涂男告求償72萬元，雖然遭到張一再否認，台北地院審結，判決張需要照價判賠。可上訴。

根據法院審理，張覺引明知涂男與人有債務糾紛，2018年7月1日與涂男在台北市信義區「La Cafe」咖啡廳碰面時，竟向債主通風報信，讓債主派人衝進咖啡店將涂男押走，名牌包等財物都遺留在現場，被咖啡廳老闆收起來保管。

張覺引隔天凌晨返回咖啡廳，向老闆騙稱是名牌包主人，詐領名牌包、名錶、現金25萬元、多張信用卡、金融卡等財物得逞。涂男脫困後回咖啡廳找包包，驚覺被張盜領，氣得報警提告。

法院審理時，張覺引否認犯行，辯稱名牌包是2017年在馬來西亞機場的免稅店購買，涂男被人擄走後，警方請他協助調查，匆忙離開，才忘了拿走包包。

不過，涂男對於名牌包的購買經過、停用信用卡等過程敘述詳細，咖啡店老闆也證稱，張覺引當天隨警察離開時，走的並不匆忙，案發隔天還到店裡詢問能不能洗掉監視器畫面，合議庭因此不採信張的辯詞，判決張必須全數賠償。

(中時新聞網)