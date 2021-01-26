記者猛追問新冠疫苗 拜登厲聲要對方饒了他

白宮主人雖然換人做，但嶄新的誠實只維持了24小時就破功。

英國名嘴摩根（Piers Morgan）25日在《每日郵報》（Daily Mail）上發表的文章中說，美國總統拜登一上任，就承諾要立即終止川普在任4年，大家不斷忍受的白宮謊言。然而，他卻忍不住吐出川普最愛的那種厚顏無恥，被媒體罵翻的彌天大謊。

摩根指出，拜登設下目標說，他在上任100天內，就會準備1億劑疫苗。然而，他心裡明白，就算達成這目標，也根本是騙人的「成就」。這位名嘴強調，據疾病管制與預防中心（CDC）說，上星期美國平均1天接種91.4萬劑疫苗，就在拜登就職當天，1天已經接種了160萬劑。而以這速率接種，目標輕易便能達成，掩飾了美國可以，也應該設定遠比這更高目標的事實。

然而，那還不是謊言。這頂多只能算是承諾不夠，誇大的鬼祟政治手段，而目的在於搶占頭條，並在輕易達成目標時，獲得廉價的「戰果」。

謊言在於，拜登1月21日在白宮國宴廳（State Dining Room）述說防控新冠肺炎疫情計畫後，有記者追問拜登，在100天內準備1億劑疫苗的目標是否太低了。他厲聲回道：「當我宣布時，你們都說不可能」。接著他說，「饒了我吧，別這樣，老兄！1億劑——這是個好開始」。

摩根痛批，這根本是鬼扯，因為主流媒體中沒人有資格說那不可能。事實上，就在拜登去年12月第一次承諾，要提供1億劑疫苗時，CNN醫療專家古普塔（Sanjay Gupta）便說，疫苗公司告訴他，那是十分可行的。而拜登明知道這點，因為同樣的疫苗公司也告訴他相同的訊息，但他卻選擇假裝媒體「都在」攻擊他，說他做了不可能的承諾。

摩根指出，拜登會這麼做，是因為要轉移媒體焦點，讓對方不要正中他承諾的罩門。這是政治高招，但卻令人觀感不佳，尤其從一個媒體似乎認為，他比總統還神聖崇高的人嘴裡說出來，更是如此。摩根說，第二天他以為，媒體也會像檢驗川普般，從一開始就檢驗拜登。不過，美國媒體所表現出的，卻是雙重標準。而能徹底證明這點的，就是拜登的疫苗風波。

(中時新聞網)