新台幣兌美元匯價在升破28元後，讓不少人趁勢撿便宜布局美元資產，凱基銀建議，美元高利定存不僅可作為短期資金停泊，更可為後續投資布局提前規畫，若是未來疫情趨緩，有留學或出差需求，也可以把握現在好時機。即日起至2月28日止，凱基銀行美金快閃優惠定存，3個月期利率0.8%。以美金5萬元為例，3個月約可領新台幣2800元左右的利息收入，投資人不妨趁低檔短期逢低布局美元資產，還能享受未來美元升值的潛在利益。

凱基銀行針對今年第一季趨勢預測，全球股市經過長達近9個月的大漲，不排除未來一季會因持續升溫的疫情再度出現短期修正的可能，屆時預估美元有機會出現跌深反彈的情況，建議民眾短線可酌量增持美元部位；而近期歐美地區疫情有愈趨嚴重的跡象，歐洲重新封城、英國出現感染力更強的變種病毒，反觀亞洲疫情控制相對得當，預估今年經濟成長率將傲視全球。

對於穩紮穩打的民眾，台幣定存也是一種選擇，凱基銀行針對新戶推出台幣快閃優惠定存12個月期利率1%。除新戶之外，同步推出「財富管理相薦有禮」客戶推薦回饋專案，凱基銀行貴賓只要在2月28日前成功推薦親友加入並成為會員，也可同享新臺幣1%高利定存，另可積點兌換好禮，最高有機會獲得百貨禮券1萬2千元。

(時報資訊)