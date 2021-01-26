農曆年節贈禮商機湧現，由於國內新冠肺炎疫情增溫，保健食品躍為送禮熱門選擇，看好伴手禮商機持續攀升，富邦媒(8454)momo購物網1月31日前momo《年味食足》與《健康有禮》兩大5折起優惠活動齊開跑，momo預估，保健食品伴手禮買氣年增可達近70%。

農曆年將至，各大百貨電商積極搶攻年節送禮商機，momo購物網食品禮盒買氣成長近90%，由於今年消費者關注「疫」境中的小確幸，生活中常見的可口美食禮盒大放異彩，冠軍「萬歲牌堅果禮盒」集結6種堅果加上質感銅色包裝，單日狂賣破3000盒，養生又體面的「保健食品」同樣是送禮熱門選擇。

近來國內疫情增溫，預防保健意識高漲，連帶推升保健食品買氣，momo購物網1月31日前momo《年味食足》與《健康有禮》兩大5折起優惠活動齊開跑，前者強打義美、糖村、王品、海味街等大牌禮盒、年菜，《健康有禮》集結保健與健身人氣商品，規劃新年禮盒、熱搜成分、保健用品、美妍養身、健身紓壓等專區，讓消費者輕鬆購，momo預估，保健食品伴手禮買氣年增可達近70%。

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