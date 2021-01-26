鍍鋅鋼大廠燁輝(2023)第一季在兩岸鋼市仍強勁加上鋼價調漲，本業獲利續看增，加上可望認列業外出售土地挹注，第一季營運持續看俏。

隨著中鋼2月內銷盤價大漲，燁輝也跟進調升產品售價，公司受惠內、外銷客戶下單力道續強，產能持續滿載，可望帶動第一季本業營運持續成長。

燁輝目前內外銷訂單能見度到3月，預估單月出貨噸數可望維持在9萬噸高檔，旗下燁輝(中國)平均單月出貨噸數也同樣在12~13萬噸高檔水準，本季產品價增、量穩，燁輝第一季本業獲利看佳。另一方面，第一季燁輝將再認列處分屏南工業區土地利益約5.38億元，法人推估，燁輝首季獲利可望創下佳績。

今年上半年鋼市仍看穩健，此外，燁輝強攻太陽能商機，增添全年業績成長力道。燁輝去年推出高耐腐蝕鋼材「光支彩」，受惠全球各地太陽能光電系統建置量逐步攀升，接單暢旺，公司看好今年出貨突破10萬公噸，較去年的3.5萬噸呈倍數成長。

燁輝受惠兩岸鋼市增溫，去年第四季營收達162.62億元，季增約18%，達全年最佳單季表現。

燁輝去年下半年本業明顯回溫，去年前三季轉盈、第四季可望持續獲利，2020年全年可獲利，較前年轉盈。

燁輝隨著台灣、中國大陸廠價量同步走升，加上有業外處分土地利益貢獻，去年第三季順利轉虧為盈，單季EPS達0.61元，並帶動去年前三季轉盈，EPS為0.16元。

(時報資訊)