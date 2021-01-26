繼台產佛系防疫保單後，國內壽險龍頭國泰也喊出，「共同守護防疫勇士」，如有醫院或診所執業人員於崗位中確診感染新冠肺炎，國泰人壽將提供「醫護人員慰問金」2萬元，不限保戶皆有保障，若確診醫護人員是國壽保戶，更加碼慰問金至5萬元，為日以繼夜照顧台灣健康的醫護人員盡一份心力。

國壽提到，如有醫護人員不幸染疫，只需將「在職證明書正本」、「確診證明書正本」、「身份證影本」及「申請表正本」共4份文件，統一郵寄至國壽的服務據點，待審核完成就立即提供慰問金。

台產的防疫保單，昨下午五點截止收件，今天已經恢復平靜，引起熱賣的主要原因是年保費僅500元，只要收到政府隔離通知書，就可啟動理賠，保額為10萬元，保險簡單易懂、門檻又低，被網友尊稱為佛心的防疫神單。

隨疫情入冬漸漸升溫，民眾紛紛戴上口罩、保持社交距離。國泰人壽提供安全、安心的防疫管道「理賠金抵繳住院醫療費服務」，並與全台近30家區域指標性醫院合作，當保戶入住合作醫院使用服務，出院時即可用保險金折抵醫療費用一併申請理賠，且出院後繼續審核理賠，保險金主動撥付至保戶帳戶，不需另提供診斷書及單據向國泰人壽申請，不僅省時省力，更減少人員接觸，防疫更安全。

此外，若保戶因住院治療有資金需求，也可透過國泰人壽24小時客服專線或電話聯繫業務人員申請「理賠醫療預付金」，一通電話完成預付金撥款，讓保戶安心休養，無後顧之憂。如出院後需申請理賠，也鼓勵保戶可使用24小時不打烊的國泰人壽官網、APP與智能客服阿發，零接觸諮詢服務並自主辦理保險業務，降低染疫風險。

(中時 )