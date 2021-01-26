台中市南屯區萬和宮26日舉辦庚子鼠年謝斗祈安法會，受到疫情影響廟方今年沒有供應平安粥，但信眾仍蜂擁前往參拜，向媽祖虔誠感恩、祈福；董事長蕭清杰說，因新冠肺炎疫情延燒，廟方採取防措施，取消平安粥改為贈送每人1份平夀麵，讓信眾帶回去與家人分享平安、吉祥健康。
萬和宮今天庚子鼠年謝斗法會，在鳴鐘36響，擂鼓72通聲中，由董事長蕭清杰率領全體董監事，叩謝天上聖母懿慈保佑去年在萬和宮植福禮斗，奉安太歲，敬點光明燈及文昌燈眾信大士；由彰化朝天堂普銓法師開懺，及誦經團誦經祈福，莊嚴隆重。
董事長蕭清杰說，今天庚子年謝斗法會，因為疫情升溫沒有供應平安粥，但沒有減低信眾的熱誠，在遵行防疫措施下，依序向天上聖母虔誠感恩，叩謝媽祖保佑閤家平安，香火繚繞；正殿供桌，擺滿信眾供奉的素果、素麵等供品，增添謝斗法會熱鬧氣氛。
萬和文化大樓1樓走廊，從10點開始發放平安夀麵，信眾大排長龍，每人都戴口罩，井然有序保持安全距離，確保防疫安全；萬和宮的董監事們分別給信眾們獻上最大的祝福，獲得信眾熱烈回應，互動熱絡場面溫馨。
(中時 )
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