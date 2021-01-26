部立桃園醫院爆出案889感染源不明後，指揮官陳時中24日晚上緊急召開記者會宣布，將桃醫整棟列紅色警戒區，居家隔離擴大到5000人，但桃園市長鄭文燦早在21日就宣布，回溯匡列曾到過桃醫的1165人隔離14天，但卻被陳時中刪到只剩191人，結果3天後，居家隔離人數暴增3.3倍達5000人，害慘桃園民眾。

1月21日指揮中心下令啟動桃醫住院病患回溯計畫，曾在1月6到20日到過桃醫看診、住院的民眾都要隔離，當天上午鄭文燦宣布，已匡列1165人，結果報到指揮中心後，陳時中認為人數太多，縮減到只有高風險紅區的191人要隔離，人數大砍約3/4，陳時中認為綠區風險低，不用匡列這麼多，將鄭文燦的建議直接打槍。

但三天後情勢急轉直下，指揮中心24日下午2點公布曾住低風險綠區的病患、案889確診，同住的太太案890也一同染疫，且案889感染源不明，第一時間陳時中認了該個案要十分警覺，之後行政院緊急舉行防疫會議，採用鄭文燦主張，下午6點半陳時中改口稱擴大隔離5000人，短短4小時就將整棟桃醫升級紅區。

事實上，早在1月22日桃醫發生住院九旬翁和陪病女兒確診後，中國醫藥大學附屬感染科主治醫師王任賢就已經警告，指揮中心的篩查太過保守，匡列對象不夠廣泛，是重大戰略錯誤，再這樣下去絕對會有其他社區感染出現。

陳時中不理會醫界建言也罷，擔任桃園巿長的鄭文燦基於對當地醫療能量及社區安全的評估，建議擴大匡列1165人，也被陳時中嫌太多，未料短短三天就豬羊變色。

陳時中執意一言堂的結果，就是5000人秒被隔離，且因應疫情擴大，桃園巿被迫取消寒假課輔，長照、老人、身心障礙等住宿型養護機構，三周禁止探視，不僅嚴重打亂民眾生活，甚至連過年團聚也成奢談，陳時中失算事小，但老百姓被粉碎的正常生活和心理憂懼，陳時中若肯少一點政治考量、多一點專業判斷，又何至於讓疫情發展到瀕臨失控。

(中時新聞網)