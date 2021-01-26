罷捷案將在2月6日舉行投票，不論是挺捷或罷捷的團體或政黨都秉持各自的主張，身兼民進黨黨主席兼總統的蔡英文，不僅在民進黨中常會表態挺黃捷，參加台中市黨公職座談會時，又二度呼籲綠營要積極面對罷捷案。此舉引起高雄鳳山當地人相當不滿，高雄魚販仔文山伯接受《中時新聞網》採訪表示，罷免案過與不過，都間接影響民進黨下一次立法委員選舉的佈局。對於蔡英文兩度捍衛黃捷的舉止，他怒批根本就是「理智線斷了」，更揚言不用等到2024年，現在高雄鳳山人就要和蔡英文「正面對決！」

【政新鮮】蔡下護捷令掀風暴 他疾呼「正面迎戰」

先前綠營批罷捷是政治報復，文山伯說道「公民有表達自己公民權的主權，挑起藍綠對決的是誰？是你蔡英文總統，你說出這次不能沒有立場，黃捷這場要守住，那到底鳳山市民，他們自己的感想是什麼？」更表示「與其說藍綠的對決，倒不如形容成人民老百姓，對於蔡英文政府的不信任案投票，是會比較貼切。」對僅是一群公民所成立的罷捷團體，他也表示「他們面臨被查水表的風險，一路披荊斬棘走到現在，可說是相當不簡單，令他非常敬佩。」

高雄魚販文山伯。(取自文山伯虱目魚臉書)

文山伯提到，黃捷會激起民怨有三個原因，包括當選市議員後顯少在地方基層走動、對於萊豬議題沒有行使民代的權責以及回母校演講失言。他更向黃捷喊話，「如果黃捷你覺得你可以對選民交代，我個人覺得你不必太在意這次的罷免，剛好讓選民檢視你這兩年的表現，不是更好嗎？」他更直言，黃捷是在累積自己的政治聲量，向選民溫情喊話的行為是虛偽、裝可憐，她必須為自己的行為負責；同時藉由這次的罷免案，希望鳳山的政治生態能夠逐漸成熟、穩定。

(中時新聞網)