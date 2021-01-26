台中捷運綠線去年因重大故障、試營運喊卡後，台中市府緊急組成捷運故障審查委員會釐清問題，廠商川崎重工並重新設計優化升級新軸心、目前已製作完成並運抵台灣，但議員認為，優化新軸心檢測報告還未出爐，北捷局就安裝到列車上測試，萬一檢測結果不合格，豈不是「做辛酸的」。

中捷列車升級版新軸心分兩批運抵台灣，第一批已經完成測試、相關報告也出爐，但第二批還在檢驗中、數據都沒出來，市議員周永鴻認為，檢測結果還沒看到，北捷局就急著進行組裝並做運行測試，萬一結果出爐根本不合格該怎麼辦？急著安裝莫非是在趕進度？！

中捷公司指出，第一批軸心檢測數據出爐後開始進行新軸心安裝，預計2月2日完成18列列車軸心改善組裝、9日前完成18列車正線300公里運轉測試，2月20日前會擇一列車完成載重運轉測試，至於何時通車？必須在捷運故障審查由委員會審核後才能決定。

台中市政府捷運故障審查委員會成員包括台中市府祕書長黃崇典、台灣科技大學機械工程學系兼任教授吳翼貽、台北科技大學研究員宋鴻康、漢翔航空公司總經理馬萬鈞、工研院機械所營運長林福明、逢甲大學航太與系統工程學系教授方俊、台中捷運公司維修處長林永盛。

(中時 )