員林市長游振雄25日直播抽獎，直接抽到當時守在直播節目，住在南平里的林小姐，她表示當時看到汽車抽出那一刻，就接到電話，當下興奮地跳了起來，相當開心。(翻攝員林公所臉書／吳建輝彰化傳真)

去年員林市公所搭上三倍券熱潮，舉辦「心經濟、拚幸福」振興抽獎活動，民眾只要到員林消費購物，並登入發票，就可參加抽獎活動，從去年7月1日，一直到12月31日止，一共收到3萬1千張發票，成功創造高達1億4400多萬元的消費金額。（本報資料照片）

去年員林市公所搭上三倍券熱潮，舉辦「心經濟、拚幸福」振興抽獎活動，民眾只要到員林消費購物，並登入發票，就可參加抽獎活動，從去年7月1日，一直到12月31日止，一共收到3萬1千張發票，25日晚間由市長游振雄直播抽獎，來自南平里的林小姐，僅花639元就抱走價值65萬的汽車大獎，興奮的表示終於可以換車了。

彰化縣員林市長游振雄，為了吸引民眾到員林觀光、購物消費，特別搭上三倍券熱潮，舉辦登錄發票抽大獎活動，只要稅籍登記在員林市的商店消費，單張發票金額滿500即可獲得抽獎序號，進6個月的活動時間，收到3萬1千張發票，成功創造高達1億4400多萬元的消費金額。

員林市長游振雄25日直播抽獎，直接抽到當時守在直播節目，住在南平里的林小姐，她表示當時看到汽車抽出那一刻，就接到電話，當下興奮地跳了起來，相當開心，終於可以換車了，市長游振雄也在電話中，邀請林小姐開新車載他出去玩，林小姐開心的直接說好。

員林市長游振雄表示，感謝所有鄉親熱情參與，恭喜所有得獎者，所有中獎名單也將在一周內，公告在公所網站，同時以E-mail通知得獎者，逾期未領則視同放棄；抽獎活動雖然已經結束，但未來幸福卡及幸福巴士等社會福利，會持續推動，讓愛延續下去，

(中時 )