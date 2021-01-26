桃園機場公司26日表示，疫情持續封鎖邊境，桃機公司超前部署擴大工程修繕，加速推動航廈及跑滑道整建工程。統計2020年提前辦理的13項工程，總金額達39.2億元，可帶動約260億元乘數效益，並創造1.31萬人的就業效果，期待在疫情結束後提供旅客更優質且安全的飛航服務。

對於旅客人次，機場公司提到，統計桃園機場2020年入出境旅客僅743.3萬人次，較2019年衰退84.72%；航機起落118.4萬架次，也減少55.41%，也因此桃機公司啟動相關工程整修。

桃機公司說，從航廈內的報到櫃台汰換、空調設備、旅客候機室更新等9項工程，到空側的第一航廈15座空橋汰換、空側設施全面強化工程部分的Q滑行道與NP滑行道整建、北跑道道面刨鋪工程均已在2020年提前完成。南跑道道面刨鋪工程亦在兼顧機場營運與維持工程穩定推進的目標下持續施作，預計2021年7月將可完成刨鋪重建工作。

在產業紓困及振興方案上，桃機公司說，針對航空公司、空廚地勤、商業服務等廠商，對降落費、停留費、房屋土地使用費及權利金等相關費用紓困補貼，協助業者度過困境，包括辦理航空相關產業紓困1.0、2.0及3.0方案業務，達到政府宣示「不裁員、不減薪」目標。

桃機公司統計，2020年受補貼業者128家，總金額達83億元。另偕同機場服務大聯盟業者辦理振興經濟活動，規劃專案航班微旅行52架次，吸引8,800人次參與。辦理機場體驗參訪及樂友會活動215梯次，超過2萬2千人次參加，促進商業消費與活絡經濟效益。

(工商 )