拜登總統周一表示，國會可能需要數周時間才能完成有關新冠紓困協議的談判，而民主黨人也將在這段時間後決定是否要在沒有共和黨支持下，推進該援助法案。

拜登在簽署了一項促進購買美國製產品的行政命令後，發表此番談話。

他表示，是否動用「預算調解程序」，在只有民主黨表決的情況下通過紓困案，將取決於這些談判進行的情況。國會的民主黨領導人最終將決定如何繼續嘗試通過該法案。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，他對採用預算調解程序抱持開放的態度。

白宮官員周日與16名民主黨與共和黨參議員舉行電話會議，討論拜登提出的1.9兆美元紓困計畫，其中包括支援疫苗接種的撥款、向美國人民直接發放1400美元的支票、每周加發400美元失業救濟金，以及擴大對州和地方政府的金援等。

會後的發言顯示，拜登可能贏得兩黨對新冠疫苗撥款的支持，但其他許多提案可能無法拿到共和黨的票。由於共和黨議員暗示將支持規模縮小並針對疫苗配發的方案，因此拜登要在參院贏得60張的多數票，似乎不太容易實現。

(時報資訊)